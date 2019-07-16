Шибалов: перевес КамАЗов в ралли "Шелковый путь" был обеспечен удачей и работой команд

ДУНЬХУАН /Китай/, 16 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Перевес над соперниками и победа на ралли "Шелковый путь" команды "Камаз-мастер" в зачете грузовиков была обеспечена не только благодаря профессиональным навыкам и дружной работе, но и в силу удачного стечения обстоятельств. Об этом во вторник рассказал ТАСС Антон Шибалов, экипаж которого стал победителем общего зачета.

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Шибалова преодолел всю дистанцию гонки за 26 часов 1 минуту 40 секунд. Вторым в общем зачете стал российский экипаж "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова (отставание 25 минут 22 секунды), третьим - коллектив "Камаз-мастер" во главе с Айратом Мардеевым (+52:05).

"Мы выиграли благодаря большому желанию, - отметил Шибалов после завершения состязания. - Мы много лет к этому шли и не один раз, но победа уходила в последний день из рук. На этот раз удача немного была на моей стороне, не скажу, что другие ребята ехали слабее или хуже. У нас все очень сильные, но гонка длинная, в какой-то мере есть момент везения, конечно, мы боролись до последнего".

По его словам, за десять дней состязаний были и сложные ситуации. "Самым тяжелым стал тот день, когда мы потеряли много времени на замене колес - за одни сутки нам пришлось поменять два колеса. Были большие потери по времени, нас сильно отбросило назад", - вспоминает Шибалов.

В то же время победитель признал, что ралли было превосходно организовано. "Все три страны, которые принимали [этапы] - Россия, Монголия и Китай - везде все было организовано на высшем уровне. Начиная от прохождения границ, заканчивая бивуаками, где было все ради участников, на высшем уровне, как уже неоднократно подтверждает ралли "Шелковый путь", - объяснил он.

По словам Шибалова, погода только разнообразила маршрут гонки, а от соревнований у него осталось глубокое впечатление. "Нам удалось победить, даже до сих пор еще не верится. Было радостно, когда мы подходили к финишу, до сих пор трудно осознать, что победа за нами", - заключил 35-летний пилот.