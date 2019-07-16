Каргинов: ралли "Шелковый путь" становится интереснее за счет географического охвата

Девятый по счету ралли-рейд "Шелковый путь" завершился во вторник в китайском Дуньхуане. Российская команда "КамАЗ-мастер" заняла весь подиум в зачете грузовиков. Первое место занял экипаж под управлением Антона Шибалова, второе - экипаж под руководством Андрея Каргинова, третье - команда во главе с Айратом Мардеевым.

ДУНЬХУАН /Китай/, 16 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ралли-рейд "Шелковый путь" становится все интереснее для участников по мере расширения географического охвата. Об этом во вторник рассказал ТАСС пилот оссийской команды "КамАЗ-мастер" Андрей Каргинов.

"Все трассы сложные: пускай это даже прямой участок, но ты должен ехать на пределе, на максимальной скорости и не убирать ногу с газа, поэтому мы готовы к любым трассам, - отметил Каргинов. - Все трассы интересны, и нужно уметь ездить по скользким или ледяным маршрутам. Хорошо, что есть разнообразие, ралли-рейды тем и интересны, что на них демонстрируется умение - за одну гонку или соревнование совместить все виды трассы, и дюны, и каменистые, узкие, лесные, скользкие, быстрые, песчаные этапы. Это и считается интересной гонкой".

По его словам, ради успеха крайне важно не потакать своим личным амбициям. "У нас командная работа, коллектив, и существует командная тактика, когда не каждый за себя "рубится", но мы помогаем друг другу на трассе и вне ее. Амбиции нужно реализовывать, но не в ущерб команде", - подчеркнул Каргинов.

Мардеев согласился с такой точкой зрения: "Для гонки важны новые регионы - "Дакар" много терял, когда трассу оставили в одной стране. Для участников это, конечно, становится не так интересно, - напомнил он. - Хотелось бы, чтобы трассы были поразнообразнее, в частности, маршрут через Монголию был очень интересным. В этом плане, конечно, здорово: чем больше стран и регионов вовлечено, тем больше плюсов для гонки".

Изюминка России - погода

Оба гонщика признали, что маршрут по территории России на этот раз был сложным и необычным. "Российский этап оказался достаточно сложен, учитывая, что это лесистая часть страны. Погода внесла свои коррективы - все мокро, грязно, скользко. Иначе говоря, была своя изюминка, в каждой стране она разная, в России это погода", - пояснил Мардеев.

Он отметил, что появление в ралли "Шелковый путь" мотозачета - большой плюс, поскольку появилось гораздо больше участников, в том числе ведущих мотогонщиков, между которыми на трассе разыгралась настоящая битва.

"Шелковый путь" в 2019 году стартовал в Иркутске, спортивный маршрут гонки составил 3500 километров.