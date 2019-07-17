Минспорт РФ и "Крокус интернешнл" подписали договор о сотрудничестве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков и генеральный директор компании "Крокус интернешнл" Араз Агаларов подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии в целях реализации проекта "Спорт - норма жизни". Церемония подписания соглашения прошла в среду в Москве.

Договор рассчитан на три года. Документ определяет принципы, направления и формы сотрудничества министерства спорта и компании в целях реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"В рамках соглашения у нас также планируется организация выставок. У нас впереди форум "Россия - спортивная держава", компания "Крокус интернешнл" поможет нам в организации", - заявил Колобков. "Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным", - добавил Агаларов.

"Подписание соглашения - это продвижение спортивных продуктов. Рынок спортиндустрии в России - порядка 600 млн рублей, - сказал Колобков. - Из них около 10% - это российское производство, все остальное - западное. У России огромный рынок и потенциал для роста производителей", - сказал Колобков.

Во вторник аналогичный договор был подписан между Колобковым и генеральным директором "Газпром нефти" Александром Дюковым. При участии Минспорта России компания продолжит развивать спортивные проекты, которые реализуются в рамках корпоративной программы социальных инвестиций "Родные города".

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы. Нацпроект также включает в себя еще четыре федеральных проекта: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.