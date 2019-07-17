Тренер считает, что смена подготовки регбистов РФ приведет к выходу на высший уровень

В воскресенье во французском Коломье завершился европейский квалификационный турнир среди мужских команд, где разыгрывалась одна прямая путевка на Олимпийские игры 2020 года. Сборная России не смогла отобраться на Олимпиаду, заняв девятое место. Ранее россияне стали девятыми на домашнем этапе чемпионата Европы, который прошел в Москве.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кардинальная перемена подготовки сборной России по регби-7 и привлечение в систему новых игроков выведут команду на более высокий уровень. Об этом заявил ТАСС в среду после презентации программы "Завтрак регбиста" главный тренер мужской сборной Вайсале Сереви.

"Уровень сборной России не растет, но и не падает - он все тот же, нужно кардинально поменять подход, чтобы стать лучше. Даже сборная Испании с ее огромным опытом выступлений не смогла отобраться на Олимпиаду, мы же с нуля строим новую программу, рассчитанную на несколько лет вплоть до Кубка мира - 2022 и Олимпийских игр - 2024, - заявил Сереви. - Для многих игроков, состоящих сейчас в сборной, Олимпиада в Токио могла стать последней, поэтому нужно строить новую систему, чтобы достичь целей, и прогонять через нее новых игроков, которые также должны набираться опыта. Задача - сделать из сборной России команду первого уровня, которая, как я верю, будет завоевывать медали".

В среду прошла презентация специального меню "Завтрак регбиста", которое было разработано совместно с Федерацией регби России (ФРР) и будет рекомендовано игрокам сборной.

"Мы не можем построить что-то за восемь месяцев, но начало положено, я общался с врачом команды, и она также разработает правильную диету для сборной, но главное, чтобы игроки питались правильно и вне сборов. Чтобы стать лучшим атлетом, нужно поддерживать это на ежедневной основе. Если мы хотим соревноваться на высшем уровне, то нам нужно изменить процесс тренировок и диету игроков. Я рад быть частью этой программы", - заключил фиджийский специалист.