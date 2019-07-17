КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка, 20-кратная чемпионка мира Светлана Ромашина считает, что победы российских синхронисток надоели их соперницам. Об этом она заявила журналистам после завоевания рекордной медали чемпионатов мира.

Ромашина в среду завоевала золотую медаль в сольной произвольной программе на чемпионате мира в Кванджу. По числу золотых медалей (20) чемпионатов мира она стала рекордсменкой среди синхронисток, опередив другую пятикратную олимпийскую чемпионку - Наталью Ищенко.

"Недолюбливают ли нас? Нет, скорее, мы просто всем надоели, - сказала Ромашина. - Мы надоели всем еще восемь лет назад, а сейчас - еще больше. Порой я сама начинаю думать, что мы не так хороши, поскольку все вокруг нас ходят с поникшими лицами с мыслями о том, сколько же еще можно".

29-летняя Ромашина после Олимпийских игр 2016 года взяла паузу, родив ребенка. Два года назад она попробовала себя в роли тренера, после чего возобновила карьеру.

"Когда я не плавала, у меня голова на это более трезво смотрела. И я видела, что между нашими и другими - пропасть, особенно в техническом плане. Сравнивать других легче, чем себя, поэтому я это прекрасно видела, а когда я выступаю сама, то думаю о том, что нам наступают на пятки. И я переживала больше, чем когда была тренером", - рассказала синхронистка.

"Но я не могу сказать, что нас недолюбливают, говорят что-то за спиной. Все ведут себя более чем солидно", - подчеркнула она.

В четверг Ромашина может завоевать 21-ю золотую медаль чемпионатов мира, если победит в паре со Светланой Колесниченко в произвольной программе дуэтов.