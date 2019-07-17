СМИ: Макаров готов финансировать велокоманду "Катюша-Альпецин" из своих средств

Ранее появлялась информация о том, что в следующем сезоне "Катюшу-Альпецин" покинет спонсор - компания "Альпецин", а также производитель велосипедов Canyon ("Кэньон").

ТАСС, 17 июля. Основатель велокоманды "Катюша-Альпецин" российский бизнесмен Игорь Макаров планирует сохранить команду и готов финансировать ее из собственных средств. Об этом в среду сообщил портал VeloPro .

По информации источника, Макаров готов вкладывать личные деньги в том случае, если не сумеет найти замену компании "Альпецин". Отмечается, что на данный момент 13 гонщикам, у которых истекают контракты, предложили искать новые команды. Еще 11 членов "Катюши-Альпецин", в том числе и россиянин Дмитрий Страхов, останутся на следующий сезон и сформируют основной состав.

В текущем сезоне "Катюша" одержала победы на трех этапах велогонок: немец Марсель Киттель стал лучшим на испанском этапе "Трофео Пальма", его соотечественник Рик Цабель - на "Туре Йоркшира", Закарин - на "Джиро д'Италия".

Команда "Катюша" была основана в 2008 году, в Про Туре выступает с 2009 года. Сезон 2012 года "Катюша" завершила на втором месте в мировом командном рейтинге, в сезоне 2013 года заняла третье место в рейтинге, гонщики команды неоднократно становились победителями этапов "Джиро д'Италия", "Вуэльты" и "Тур де Франс".