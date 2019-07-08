{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Закарин: будущее велокоманды "Катюша-Альпецин" прояснится в течение восьми дней

Ранее портал Cyclingnews сообщил, что контракты команды с велогонщиками и спонсорами могут быть не продлены
Ильнур Закарин EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Ильнур Закарин
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Будущее велокоманды "Катюша-Альпецин" вызывает вопросы, ситуация должна разрешиться в течение восьми дней. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил велогонщик команды россиянин Ильнур Закарин.

Как сообщил в понедельник портал Cyclingnews, контракты "Катюши-Альпецин" с велогонщиками и спонсорами могут быть не продлены, что ставит будущее команды под вопрос. Также под вопросом продолжение сотрудничества с командой Закарина. Сотрудничество с "Катюшей-Альпецин" могут прекратить спонсор, производитель шампуня Alpecin, и поставщик велосипедов компания Canyon, а владелец "Катюши" предприниматель Игорь Макаров настроен построить команду вокруг молодых велогонщиков, чтобы сократить бюджет.

"Да, по будущему [команды] есть вопросы, но в течение восьми дней точно будет информация, - заявил Закарин. - По поводу моего контракта, до 1 августа я не имею права что-то говорить".

В текущем сезоне "Катюша" одержала победы на трех этапах велогонок: немец Марсель Киттель стал лучшим на испанском этапе "Трофео Пальма", его соотечественник Рик Цабель - на "Туре Йоркшира", Закарин - на "Джиро д'Италия".

Футбол в России
Футболист "Зенита" Сутормин заявил, что не мог отказаться от возвращения в Санкт-Петербург
Полузащитник перешел в команду из казанского "Рубина"
Читать полностью