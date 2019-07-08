Закарин: будущее велокоманды "Катюша-Альпецин" прояснится в течение восьми дней

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Будущее велокоманды "Катюша-Альпецин" вызывает вопросы, ситуация должна разрешиться в течение восьми дней. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил велогонщик команды россиянин Ильнур Закарин.

Как сообщил в понедельник портал Cyclingnews, контракты "Катюши-Альпецин" с велогонщиками и спонсорами могут быть не продлены, что ставит будущее команды под вопрос. Также под вопросом продолжение сотрудничества с командой Закарина. Сотрудничество с "Катюшей-Альпецин" могут прекратить спонсор, производитель шампуня Alpecin, и поставщик велосипедов компания Canyon, а владелец "Катюши" предприниматель Игорь Макаров настроен построить команду вокруг молодых велогонщиков, чтобы сократить бюджет.

"Да, по будущему [команды] есть вопросы, но в течение восьми дней точно будет информация, - заявил Закарин. - По поводу моего контракта, до 1 августа я не имею права что-то говорить".

В текущем сезоне "Катюша" одержала победы на трех этапах велогонок: немец Марсель Киттель стал лучшим на испанском этапе "Трофео Пальма", его соотечественник Рик Цабель - на "Туре Йоркшира", Закарин - на "Джиро д'Италия".