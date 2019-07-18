Мария Шарапова заявлена для участия в US Open

ТАСС, 18 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова заявлена для участия в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На прошедшем Уимблдоне 32-летняя Шарапова не смогла доиграть матч первого круга против француженки Полин Пармантье из-за травмы запястья. Позднее спортсменка сообщила, что надеется сыграть на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема, несмотря на повреждение.

Помимо Шараповой, на Открытый чемпионат США заявлены американки Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивенс, действующая победительница турнира японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, немка Ангелик Кербер, чешка Петра Квитова, испанка Гарбинье Мугуруса и другие.

Шарапова на текущий момент занимает 76-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей 39 турниров WTA, россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, Уимблдон.