Отказ Минспорта признать муай-тай не отразится на проведении в России чемпионата Европы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Отказ Министерства спорта РФ признать муай-тай видом спорта никак не отразится на проведении в Белгороде в августе чемпионата Европы. Об этом сообщил ТАСС в четверг президент Федерации муай-тай России Артур Арутюнян.

Министр спорта РФ Павел Колобков 15 июля подписал приказ об отказе в признании видами спорта муай-тай и крикета.

"На протяжении многих лет спортсмены Федерации муай-тай России завоевывают медали на международных соревнованиях, в августе в России впервые пройдет чемпионат Европы по муай-тай, - отметил Арутюнян. - Отказ министерства спорта признать муай-тай никак не отразится на развитии нашего вида спорта, и чемпионат Европы обязательно состоится. Я десять лет содержу федерацию на свои деньги. В нее входят 26 регионов, проводятся, к примеру, чемпионаты Москвы и Московской области".

По мнению главы федерации, комиссия Минспорта, рассматривавшая вопрос о возможности признания муай-тай, не до конца разобралась в ситуации. "Сейчас мы пишем письмо президенту страны Владимиру Путину о том, что происходит. Я хочу подключить прессу, телевидение к этой проблеме", - признался собеседник ТАСС.

"Отказ мотивирован тем, что в России уже есть Федерация тайского бокса России, которая аккредитована Минспортом, - продолжил Арутюнян. - У нас такой аккредитации нет, но муай-тай - это традиционная тайская борьба без оружия, поэтому боксом она называться не может. Название "тайский бокс" придумали в России, но дзюдо же не называют "борьбой японских мальчиков"? В мире нет чемпионов по тайскому боксу, есть чемпионы по муай-тай".

"В названии нашей федерации обозначен исконный вид спорта, она аккредитована тайским институтом, единственным лицензированным. А здесь какая-то спортивная организация [Федерация тайского бокса России], похожая на кикбоксинг. Но в том же карате аккредитована в России не одна федерация", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Чей муай-тай настоящий?

Федерация муай-тай России входит во Всемирную федерацию муай-тай (WMF), созданную в 1995 году, а сам Арутюнян, по его словам, является ее вице-президентом. Федерация тайского бокса России является членом Международной федерации любительского муай-тай (IFMA), ведущей свою историю с 1993 года. Согласно информации с официального сайта IFMA, эта организация признана Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией университетского спорта, Олимпийским советом Азии, Всемирным антидопинговым агентством.

Чемпионат Европы по муай-тай пройдет в Белгороде с 20 по 26 августа. С 24 по 26 июля в Москве пройдет отборочный турнир, по итогам которого будет сформирован состав на европейское первенство. Примерно в эти же сроки (с 19 по 29 июля) в Бангкоке пройдет чемпионат мира по муай-тай, который проведет IFMA. Федерация тайского бокса России будет представлена на этом турнире.