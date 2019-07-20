Особое отношение. Почему тонет мужское синхронное плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта спровоцировал активное обсуждение темы возможного включения соревнований смешанных дуэтов в программу Олимпийских игр. Представители мужского синхронного плавания не теряют надежды, что в 2024 году им предоставят шанс завоевать олимпийские медали. О факторах, которые могут разрушить эти ожидания, — в материале ТАСС.

Смешанные дуэты синхронистов уже признаны на уровне Международной федерации плавания (FINA), медали в этой дисциплине на чемпионатах мира разыгрывались трижды. Впервые это произошло в 2015 году, когда турнир принимала Казань. С тех пор тема включения микст-дуэтов в олимпийскую программу периодически возникает в информационном пространстве, и наиболее активно она обсуждается раз два года — именно столько времени проходит между двумя чемпионатами мира. Происходит это и сейчас, в дни проведения турнира в южнокорейском Кванджу.

Если верить заявлениям руководства FINA, международная федерация уже приступила к решению этого вопроса. Главное теперь — убедить олимпийское движение.

Потерянное лобби

Международный олимпийский комитет (МОК) в последние годы уделяет большое внимание теме гендерного равенства на Играх и даже сумел добиться равного количества юношей и девушек на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе в прошлом году. Казалось бы, смешанные дуэты отлично вписываются в избранную стратегию, ведь сейчас в синхронном плавании за олимпийские медали соревнуются только женщины. Но на деле все обстоит гораздо сложнее. Для включения вида спорта в олимпийскую программу должны быть более весомые основания. В первую очередь — коммерческие.

Сейчас уже мало кто помнит, но на Играх синхронное плавание появилось, когда в нем доминировали североамериканские спортсмены. Начиная с середины 80-х на протяжении 15 лет между собой золотые медали разыгрывали девушки из США и Канады. Переломной стала Олимпиада-2000 в Сиднее, где россиянки заняли первые места как в дуэтах, так и в группах. С тех пор золотые медали российская команда не отдает никому. С одной стороны, это замечательно, с другой — в числе претендентов на медали не осталось американских синхронисток.

А это не очень хороший знак, учитывая тенденцию последних лет, которая наглядно демонстрирует, что в олимпийскую программу практически не попадают виды спорта или дисциплины, в которых американские спортсмены не борются за высокие места. Так, в программе Игр-2020 появились такие виды спорта, как скейтбординг и серфинг, впервые будут разыграны медали в смешанных соревнованиях в плавании (обычном, не синхронном, где американцы на голову сильнее остальных команд), в 2024 году впервые разыграют медали в брейк-дансе.

Схожие тенденции прослеживаются и в зимних видах спорта. В программу Олимпиады в Сочи за три года до их начала был включен слоупстайл во фристайле и сноуборде, где доминировали американские спортсмены. Причем об уровне конкуренции в этих дисциплинах говорит случай, который произошел на Играх 2018 года в Пхёнчхане. В женском хафпайпе за Венгрию выступила непрофессиональная спортсменка из США, которая отобралась на Игры, не имея в арсенале ни одного сложного трюка. Все благодаря тому, что во всем мире не набралось и 30 девушек, способных выступать на олимпийском уровне.

Замкнутый круг

Схожая картина сейчас и в смешанных дуэтах в синхронном плавании, где профессионально выступают четыре пары. Да, в их числе есть и американская, однако замены Биллу Мэю сейчас нет. 40-летний спортсмен, благодаря стараниям которого мужское синхронное плавание, можно сказать, и появилось в программе чемпионатов мира, сейчас уже явно не выдерживает конкуренции с более молодыми, что и показал чемпионат мира в Кванджу, где он и его партнерша стали четвертыми в технической программе в дисциплине, в которой он победил в 2015 году, став первым чемпионом мира в смешанных дуэтах.