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Летние неолимпийские виды спорта

Игрок: россияне после отмены матча с грузинами должны искать резервы для подготовки к КМ

Товарищеский матч между сборными России и Грузии по регби в Тбилиси отменен
Владимир Остроушко Пресс-служба Федерации регби России
Описание
Владимир Остроушко
© Пресс-служба Федерации регби России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Руководство сборной России по регби должно искать другие резервы для подготовки к Кубку мира после отмены товарищеского матча с командой Грузии. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу игрок российской команды Владимир Остроушко.

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Товарищеский матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменен

В пятницу Федерация регби России (ФРР) объявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены матча послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды.

"Сборная Грузии - хороший соперник, топ-уровня. Мы неоднократно с ними встречались, долгое время не удается нам у них выиграть. Не знаю, насколько сильно это повлияет на подготовку, тут скорее вопрос к тренерскому штабу. Было бы хорошо сыграть с Грузией, но раз так складывается, придется искать какие-то другие резервы", - сказал Остроушко.

Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

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