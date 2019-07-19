Игрок: россияне после отмены матча с грузинами должны искать резервы для подготовки к КМ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Руководство сборной России по регби должно искать другие резервы для подготовки к Кубку мира после отмены товарищеского матча с командой Грузии. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу игрок российской команды Владимир Остроушко.

В пятницу Федерация регби России (ФРР) объявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены матча послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды.

"Сборная Грузии - хороший соперник, топ-уровня. Мы неоднократно с ними встречались, долгое время не удается нам у них выиграть. Не знаю, насколько сильно это повлияет на подготовку, тут скорее вопрос к тренерскому штабу. Было бы хорошо сыграть с Грузией, но раз так складывается, придется искать какие-то другие резервы", - сказал Остроушко.

Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.