Ильиных считает, что судьи прощают ошибки китайским прыгунам в воду

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Китайские прыгуны в воду заработали репутацию спортсменов, которые практически не допускают ошибок, поэтому судьи ставят им высокие оценки даже при относительно неудачных прыжках. Такое мнение ТАСС высказала Кристина Ильиных, которая в паре с Сергеем Назиным в субботу выступала в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате мира в Кванджу.

Российская пара заняла десятое место, победу одержали австралийцы Мэддисон Кини и Мэттью Картер. Хао Ян и Яни Чан отказались от участия в финале, что прервало серию из 11 побед китайских прыгунов в воду на чемпионате мира в Кванджу.

"Это их решение, они имеют на него право, - прокомментировала Ильиных отказ китайцев от выступления. - Лично мне было без разницы. Просто получается, что сейчас три команды в призах, а было бы две плюс китайцы, которые редко когда ошибаются".

"Быть может, их и судят так, что судьи в них тоже уверены. Допустим, команды, которые случайно удачно "попали", получают не всегда высокие оценки, а китайцы, наоборот, могут "попасть" или "не попасть", но у них все равно есть надбавка в оценках из-за стабильности", - добавила она.

О том, что китайцы не выступят в финале, российские спортсмены узнали непосредственно перед стартом соревнований. "Публике стало интересней, потому что за первое место действительно шла борьба. Может, для интереса и сделали, чтобы болельщики были в тонусе", - предположила Ильиных.

"Мы этому не удивились, - заметил Назин. - У нас же мало что получилось, но все из-за того, что это всего лишь наш второй старт, не хватило соревновательной практики. Впервые мы прыгали только на чемпионате России, где и одержали победу. Для чемпионата мира маловато, для него надо набирать соревновательную форму".