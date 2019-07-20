Российские синхронистки рассказали, что после ЧМ устали так, что еле стоят на ногах

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки после окончания соревновательной программы на чемпионате мира в Кванджу настолько устали, что еле стоят на ногах. Об этом они рассказали журналистам после победы в заключительном виде программы на турнире - в комбинации.

В субботу россиянки победили с программой "Половецкие пляски". На чемпионате мира национальная команда победила в девяти видах программы, ей не досталось только одно золото - в хайлайтах, где было принято решение не выступать.

"Я предлагала поставить и хайлайты, но остальные были против, и сейчас понимаю, насколько мы устали и без этой программы, потому что было очень тяжело, - рассказала Алла Шишкина. - Сейчас я вышла на помост и ног не чувствую. Если бы мы еще делали хайлайты, не знаю, вынырнули бы мы вообще или нет".

Команда на предварительном этапе была оштрафована на один балл за то, что ее программа по времени превышала требования, прописанные в правилах. По этой причине тренерскому штабу пришлось к финалу ее сократить.

"У нас был всего один прогон ее новой версии, - отметила Влада Чигирева. - Сегодня зрители не увидели концовку, которую теперь можно увидеть в записи на предварительных выступлениях. Но мы не расстроились, напротив, радовались тому, что надо делать меньше элементов". "У нас теперь, как у фильма "Аватар": есть обычная версия, и есть режиссерская, главное, что нет гоблинской", - добавила Шишкина.

В составе сборной России также выступали Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Майя Дорошко, Варвара Субботина, Вероника Калинина.