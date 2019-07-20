Легкоатлетка Сидорова хочет подойти в хорошей форме к чемпионату мира

ТАСС, 20 июля. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, одержавшая в субботу победу в прыжках с шестом на десятом этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, надеется подойти в хорошей форме к чемпионату мира по легкой атлетике в Дохе. Ее слова приводит пресс-служба турнира.

Россиянка показала результат 4,75 м, второе место заняла гречанка Катерина Стефаниди, которая показала такой же результат, но потратила большее количество попыток. Третье место заняла британка Холли Брэдшоу (4,65 м).

"Сегодня было трудно выступать из-за сильного ветра, - заявила 28-летняя Сидорова. - Всем пришлось нелегко, я рада победе. Сегодня я была на высоте, но не знаю, в какой форме подойду к чемпионату мира в Дохе. Я надеюсь, что это только начало".

Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы, двукратной победительницей и бронзовым призером чемпионатов Европы в помещении.

Этап в Лондоне продолжится 21 июля, в соревнованиях в воскресенье примет участие российский прыгун в высоту Илья Иванюк. Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится 18 августа в английском Бирмингеме. Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.