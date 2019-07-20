Рапирист Жеребченко заявил, что в командном турнире ЧМ сделает все возможное для победы

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российский рапирист Дмитрий Жеребченко удовлетворен своей бронзовой наградой в индивидуальном турнире на чемпионате мира в Будапеште, но в командном турнире постарается сделать все возможное для победы. Об этом Жеребченко рассказал журналистам после своего выступления.

В полуфинале индивидуальных соревнований 30-летний россиянин уступил 27-летнему французу Энцо Лефору со счетом 7:15. "Я удовлетворен результатом, поскольку два года назад у меня было золото чемпионата мира в Лейпциге, но потом медалей на международных стартах не было. Поэтому могу себе поставить за сегодняшний результат четверку с плюсом. Хотел выиграть, да, но не сложилось", - сказал Жеребченко.

"Теперь будем бороться за победу в командном турнире, ведь это олимпийский отбор - нам очень нужно хорошо выступить, мы постараемся сделать все возможное", - сказал Жеребченко.

"Была большая пауза перед полуфиналом, не сумел подготовиться как следует - немного вышел из соревнований, а вернуться на 100 процентов не смог. По ходу поединка пытался что-то изменить, но противник тоже опытный. На этот раз он оказался сильнее, мне нужно остыть, чтобы проанализировать этот результат", - отметил фехтовальщик.

Кроме того, россиянин подчеркнул, что в преддверии Олимпийских игр в Токио следует прибавить во всех компонентах. "До Олимпиады остался год, нужно прибавлять во всем - в физике, в технике, в тактике. Все есть, но везде можно добавить, на таких крупных стартах бои выигрываются за счет мелочей, им нужно уделять много внимания. База есть, но мне еще работать и работать", - сказал спортсмен.

По итогам личных турниров на чемпионате мира в Будапеште сборная России завоевала четыре награды - одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золото завоевала Инна Дериглазова (рапира), серебряными призерами стали Софья Великая (сабля) и Сергей Бида (шпага), бронзовым призером стал Жеребченко (рапира). Чемпионат мира завершится 23 июля.