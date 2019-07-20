Рапирист Жеребченко стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию

В полуфинале 30-летний россиянин уступил 27-летнему французу Энцо Лефору со счетом 7:15. В финале француз победил британца Маркуса Мепстеда (15:6). Еще одним бронзовым призером стал южнокореец Сон Ён Ки.

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российский рапирист Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию 2019 года. Соревнования проходят в Будапеште.

Ранее в субботу рапирист Тимур Арсланов завершил выступление на стадии 1/8 финала, уступив Мепстеду (9:15). Алексей Черемисинов проиграл Арсланову в поединке 1/32 финала (14:15), а Тимур Сафин уступил японцу Рё Мияки в 1/16 финала (14:15).

Жеребченко является победителем чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях (2017), в 2018 году он завоевал бронзу в командном турнире. Также он является чемпионом Европы и серебряным призером в командных соревнованиях, победителем летней Универсиады и Европейских игр.

По итогам личных турниров на чемпионате мира в Будапеште сборная России завоевала четыре награды - одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золото завоевала Инна Дериглазова (рапира), серебряными призерами стали Софья Великая (сабля) и Сергей Бида (шпага), бронзовым призером стал Жеребченко (рапира).

В воскресенье будет разыграно два комплекта наград на чемпионате в Будапеште. Призеры будут определены в командных женских соревнованиях на шпагах и в командных мужских соревнованиях на саблях. Чемпионат мира завершится 23 июля.