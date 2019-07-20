Впереди - командная борьба. Российские фехтовальщики лидируют на ЧМ после личных турниров

Второе и третье места делят хозяева турнира и команда Франции, завоевавшие по одной золотой и одной серебряной медали.

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию вышла на первое место по итогам личного турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште. На счету команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды.

Сама же 34-летняя Великая после проигрыша в финале призналась, что осталась довольна результатом, но вот проиграть было обидно.

В финальной схватке с украинкой Ольгой Харлан Великая проиграла при равном счете 14:14, решающий 15-й укол нанесла 28-летняя украинская спортсменка. "Пошла назад Софья, а в сабле это - смерть. Харлан же просто ждала, чтобы "разрубить" Великую в атаке", - прокомментировал финал Мамедов.

"Вся ответственность опять легла на плечи Великой, - так прокомментировал итог выступления саблисток главный тренер сборной Ильгар Мамедов. - Соня фехтовала весь личный турнир на характере, он у нее есть. В финале у нее был тяжелый соперник".

В последний день чемпионата были разыграны медали в индивидуальных соревнованиях среди женщин в сабле, а также среди мужчин в соревнованиях рапиристов. Три российские саблистки из четырех - олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян, чемпионка мира София Позднякова и Ольга Никитина - стартовали неудачно.

Титул сильнейшей рапиристки мира в третий раз завоевала Инна Дериглазова, серебро турнира завоевали саблистка Софья Великая и шпажист Сергей Бида, для которого эта награда в личном турнире стала первой в карьере - год назад он становился бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях. Рапирист Дмитрий Жеребченко спустя два года после победы на чемпионате мира в Лейпциге смог подняться на третью ступень пьедестала почета.

Кроме того, она призналась, что, возможно, это был последний чемпионат мира в ее карьере. "Неизвестно, как будет после Олимпиады, продолжу я фехтовать или нет. Но ничего страшного - чемпионкой мира еще можно стать, впереди командные соревнования. Самое главное - завоевать лицензии на Олимпиаду", - сказала Великая.

Мамедов уверен, что Великая выступит на Олимпиаде в Токио. "Можно только мечтать о такой стабильности, как у нее. Но сколько можно, в этой жизни есть и другие прелести", - подчеркнул главный тренер сборной.

Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года (командный турнир) и серебряным призером в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Россиянка семь раз побеждала на чемпионатах мира (дважды - в индивидуальных соревнованиях, пять раз - в команде). Также в ее активе 14 золотых медалей чемпионатов Европы.

Харлан в четвертый раз стала чемпионкой мира в индивидуальных соревнованиях, чаще украинки в личных соревнованиях среди женщин на чемпионатах мира по фехтованию побеждала только итальянка Валентина Веццали, выигравшая шесть золотых медалей чемпионатов мира в соревнованиях на рапирах с 1994 по 2014 год. На счету Харлан также победа на Олимпийских играх - 2008 в командном турнире, серебро Игр-2016 (команды) и две бронзовые награды в индивидуальных турнирах (2012, 2016).

Из крушителя грандов в перворазрядники

Лучшим из российских рапиристов на чемпионате мира стал Жеребченко. По признанию главного тренера сборной и личного тренера Жеребченко Мамедова, он был не поверил, если бы перед турниром ему сказали, что 30-летний рапирист в четырех боях нанесет 60 уколов и получит лишь 12. На пути к финалу россиянин со счетом 15:6 выиграл у двукратного призера Игр в Афинах и Лондоне итальянца Андреа Кассары, а также был сильнее серебряного призера Игр-2012 в Лондоне японца Рё Мияке.

После перерыва перед полуфиналом с Жеребченко произошла неприятная метаморфоза, которая Мамедова откровенно расстроила. "Крушил грандов, не оставлял им ни единого шанса, но с полуфиналом превратился в перворазрядника. Обидно, его победы не запомнят, а проигрыш в полуфинале будут вспоминать", - сказал главный тренер.

Сам Жеребченко, который, помимо золота чемпионата мира - 2017, имеет в своем активе бронзу командного чемпионата мира - 2017, золото чемпионата Европы, летней Универсиады и Европейских игр, уже весь в командном турнире. "Это олимпийский отбор, нам очень нужно хорошо выступить, будем делать все возможное. Мне надо больше внимания уделять мелочам. База есть, но надо работать над всем - и над физикой, и над техникой, и над тактикой", - сказал Жеребченко в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Предстоит главная битва

Подводя итоги личного турнира чемпионата мира в Будапеште, Мамедов отметил: "Выступили хорошо, хотя и не без нюансов. Но сейчас для нас начинается главная битва - командный турнир, в котором нам, европейцам, победа нужна особенно".

Первыми в командную борьбу на чемпионате мира 21 июля вступят шпажистки и саблисты. Женская команда России по фехтованию на шпагах в предварительном раунде победила команду Японии (45:39), за выход в полуфинал россиянки поспорят со сборной Эстонии. В последний раз шпажистки из России выигрывали золото в командном турнире на чемпионате мира 2014 года.

Мужская команда саблистов в первом круге также победила японскую сборную (45:24), за место в полуфинале мужчины сразятся с командой Германии. Последние два чемпионата мира командный турнир шпажистов выигрывала сборная Южной Кореи, россияне в последний раз становились лучшими в 2016 году.

22 июля победителей определят рапиристки и шпажисты, чемпионат мира завершится 23 июля командными турнирами саблисток и рапиристов.