Казань готова провести ЧМ-2023 по водным видам спорта, если Катару потребуется отсрочка

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Казань готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года и примет турнир, если в этом будет заинтересован Катар. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В воскресенье бюро Международной федерации плавания приняло решение, что в Казани пройдет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Чемпионат мира 2023 года должен состояться Катаре, который испытывает сложности при подготовке к турниру.

"Если Катар будет заинтересован в том, чтобы меняться, то мы готовы к переговорам. По большому счету, мы уже будем готовы провести чемпионат мира через год", - сказал Леонов.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.