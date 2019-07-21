{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Казань готова провести ЧМ-2023 по водным видам спорта, если Катару потребуется отсрочка

В субботу было принято решение, что в Казани пройдет чемпионат мира 2025 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов Максим Туманов/ТАСС
Описание
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов
© Максим Туманов/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Казань готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года и примет турнир, если в этом будет заинтересован Катар. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В воскресенье бюро Международной федерации плавания приняло решение, что в Казани пройдет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Чемпионат мира 2023 года должен состояться Катаре, который испытывает сложности при подготовке к турниру.

"Если Катар будет заинтересован в том, чтобы меняться, то мы готовы к переговорам. По большому счету, мы уже будем готовы провести чемпионат мира через год", - сказал Леонов.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

Теги
КатарРоссияТатарстанЛетние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Участники ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани получат визы по упрощенной схеме
В воскресенье Международная федерация плавания приняла решение, что чемпионат мира пройдет в Казани
Читать полностью