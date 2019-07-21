Алешин: опыт России в проведении крупных спортивных турниров не вызывает сомнений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия всегда находится в эпицентре мировых событий по водным видам спорта, поэтому заявка Казани на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года была очень сильной. Такое мнение ТАСС высказал почетный член бюро Международной федерации плавания (FINA) Геннадий Алешин.

В воскресенье бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло решение о проведении ЧМ-2025 в Казани.

"Заявка Казани подкреплена блестящим проведением чемпионата мира 2015 года, Универсиады 2013 года и рядом других соревнований. Мы проводим этапы Кубка мира по плаванию, мировые соревнования по прыжкам в воду, мировые лиги по водному поло, - сказал Алешин. - Россия всегда находится в эпицентре мировых событий по водным видам спорта, нет ни одного вида, где бы мы не проводили соревнования мирового уровня. Поэтому опыт, знания и умения не вызывают сомнений".

"Заявка Казани на проведение чемпионата мира хороша во всех отношениях. Россия планирует укрепить материальную базу за счет реконструкции и строительства новых объектов. Сам факт проведения чемпионата мира говорит о том, что у России очень хорошие перспективы", - добавил собеседник ТАСС.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. По словам Алешина, члены бюро FINA до сих пор вспоминают хорошую посещаемость того турнира.

"Один из аргументов в пользу Казани - это зрители. В Южной Корее (где проходит ЧМ-2019 - прим. ТАСС), при всем фантастическом гостеприимстве, на трибунах много пустых мест, в Казани такого не было, - отметил Алешин. - Ко мне подходили мои коллеги из бюро FINA, те, кто был в Казани, и говорили комплименты про посещаемость. В Казани зрительская программа была решена блестяще, трибуны были полны на всех соревнованиях".