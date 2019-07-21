Казань в 2022 году может одновременно принять ЧЕ по водным видам спорта и гребле

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Казань рассматривает вариант проведения в 2022 году в одни сроки чемпионатов Европы по водным видам спорта и академической гребле. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В воскресенье было принято решение о проведении в Казани чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года. Также Европейская лига плавания (LEN) сообщала, что столица Татарстана претендует на чемпионат Европы по водным видам спорта 2022 года. В прошлом году европейское первенство проходило в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

"У LEN не подписано с European Broadcasting Union соглашение, поэтому они могут проводить его вне зависимости от того, где будет проводиться гимнастика или легкая атлетика", - пояснил Леонов.

"Теперь, после решения о проведении чемпионата мира в 2025 году, мы вступаем с LEN в переговоры: по чемпионату Европы 2021 года на короткой воде и по чемпионату Европы по водным видам спорта. Если получится, мы еще попробуем присоединить греблю. Это было бы интересней", - добавил он.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.