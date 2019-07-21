Колобков уверен, что ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани пройдет на высоком уровне

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Казань имеет богатый опыт проведения крупных спортивных мероприятий, поэтому чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет на самом высоком уровне. Об этом ТАСС в субботу заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Очень рад, что Казань получила право принять такой масштабный спортивный праздник, как чемпионат мира по водным видам спорта. Проведение в столице Татарстана соревнований по плаванию, прыжкам в воду, хайдайвингу стало уже доброй традицией, поэтому выбор FINA считаю закономерным. Казань имеет огромный опыт проведения самых крупных соревнований, поэтому не сомневаюсь, что турнир в 2025 году пройдет на высочайшем уровне. Уверен, что все иностранные делегации и болельщики в очередной раз восхитятся красотой, комфортом города и гостеприимством его жителей, а отечественные спортсмены порадуют высокими результатами", - заявил Колобков.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. В этом году в городе прошел юношеский чемпионат Европы по плаванию и прыжкам в воду, в 2022 году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.