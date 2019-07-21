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Летние олимпийские виды спорта

Глава FINA считает, что Казань отлично проведет чемпионат мира 2025 года

По словам Хулио Маглионе, город великолепно подходит для проведения турнира
Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Казань, обладающая опытом проведения соревнований по водным видам спорта, в 2025 году отлично проведет чемпионат мира. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

Решение о проведении чемпионата мира 2025 в Казани было принято в воскресенье бюро FINA. В 2027 году турнир проведет Будапешт. Казань и Будапешт принимали чемпионаты мира в 2015 и 2017 годах соответственно.

"Были представлены две великолепные заявки, мы изучили все условия и поняли, что оба города великолепно подходят для проведения чемпионатов мира. Нет сомнений, что и инфраструктура, и безопасность, и медицинское сопровождение, и логистика будут на отличном уровне", - сказал Маглионе.

"В Казани и Будапеште прошло немало наших соревнований, так что нет сомнений, что спустя десять лет они проведут отличный чемпионат. Для этого у них есть отличная, опытная команда", - добавил он.

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