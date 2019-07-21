Глава FINA считает, что Казань отлично проведет чемпионат мира 2025 года

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Казань, обладающая опытом проведения соревнований по водным видам спорта, в 2025 году отлично проведет чемпионат мира. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

Решение о проведении чемпионата мира 2025 в Казани было принято в воскресенье бюро FINA. В 2027 году турнир проведет Будапешт. Казань и Будапешт принимали чемпионаты мира в 2015 и 2017 годах соответственно.

"Были представлены две великолепные заявки, мы изучили все условия и поняли, что оба города великолепно подходят для проведения чемпионатов мира. Нет сомнений, что и инфраструктура, и безопасность, и медицинское сопровождение, и логистика будут на отличном уровне", - сказал Маглионе.

"В Казани и Будапеште прошло немало наших соревнований, так что нет сомнений, что спустя десять лет они проведут отличный чемпионат. Для этого у них есть отличная, опытная команда", - добавил он.