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Летние олимпийские виды спорта

ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани не потребует существенных капзатрат

Казань уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Проведение в Казани чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года не потребует существенных капитальных затрат, в городе функционирует соревновательная инфраструктура. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В воскресенье бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло решение, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани.

"Готова инфраструктура, не потребуется существенных капитальных затрат на то, чтобы подготовиться к проведению очередного чемпионата мира по водным видам спорта", - сказала Галимова.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

Теги
РоссияТатарстанЛетние олимпийские виды спорта
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