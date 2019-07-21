ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани не потребует существенных капзатрат

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Проведение в Казани чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года не потребует существенных капитальных затрат, в городе функционирует соревновательная инфраструктура. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В воскресенье бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло решение, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани.

"Готова инфраструктура, не потребуется существенных капитальных затрат на то, чтобы подготовиться к проведению очередного чемпионата мира по водным видам спорта", - сказала Галимова.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.