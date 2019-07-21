Мещеряков: "Локомотив" пропустил случайный гол в матче РПЛ с "Тамбовом"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" пропустил случайный гол в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Об этом ТАСС заявил в воскресенье после встречи председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В воскресенье в домашнем матче второго тура чемпионата России "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 2:1 над "Тамбовом". В составе московского клуба отличились португальский нападающий Эдер (31-я минута) и Владислав Игнатьев (33), у "Тамбова" гол забил Михаил Костюков (6).

"Пропустили случайный гол, я не сомневался, что мы забьем и не один мяч. Второй тайм постояли, эмоций и энергии не было, но это начало сезона, игра на результат, - отметил Мещеряков. - Немного не складывается у Антона [Миранчука]? Это нормальная история, только второй тур, все нормально, думаю, все свое забьем в более важных матчах".

"Эдер традиционно забил хороший для себя мяч. Он такой забивал и "Балтике" в Кубке России, у нас много кто может через себя забить. Впереди ЦСКА, пусть тренерский штаб определяет, как играть. Подойдем к игре с нужными эмоциями", - добавил Мещеряков.

"Локомотив" набрал четыре очка после двух матчей и занимает пятое место. "Тамбов", не набрав очков, занимает последнее, 16-е место. В третьем туре "Локомотив" сыграет с московским ЦСКА 28 июля, "Тамбов" примет московский "Спартак" 27 июля.