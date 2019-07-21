{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Локомотив" одержал волевую победу над "Тамбовом" в матче второго тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Эдер (в центре) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Эдер (в центре)
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 2:1 над "Тамбовом" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на стадионе "РЖД-Арена" в присутствии 10187 зрителей.

В составе московского клуба отличились португальский нападающий Эдер (31-я минута) и Владислав Игнатьев (33), у "Тамбова" гол забил Михаил Костюков (6). Эдер забил шестой мяч в 42-м матче РПЛ. Костюков забил первый мяч за "Тамбов" и десятый в 52-й встрече в РПЛ ("Амкар" - 37 матчей, 5 голов; "Енисей" - 13 матчей, 4 мяча, "Тамбов" - 2 матча, 1 гол). Голевой пас ему отдал нападающий Хызыр Аппаев, который провел 27-й матч в РПЛ и впервые отметился результативным действием.

В составе "Тамбова" в РПЛ дебютировал нигериец Мохаммед Усман, который был заменен на 25-й минуте, вместо него вышел 29-летний Данил Кленкин, дебютировавший в РПЛ. На 46-й минуте вместо Игнатьева вышел нападающий Федор Смолов. На 71-й минуте поле из-за травмы покинул игрок "Тамбова" Антон Килин, вместо него вышел Иван Маркелов.

Главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину во втором тайме была показана желтая карточка.

"Локомотив" и "Тамбов" встречались впервые в истории. Матч обслуживала бригада во главе с Станиславом Васильевым из Ижевска.

"Локомотив" набрал четыре очка после двух матчей и занимает пятое место. "Тамбов", не набрав очков, занимает последнее, 16-е место. В третьем туре "Локомотив" сыграет с московским ЦСКА 28 июля, "Тамбов" примет московский "Спартак" 27 июля.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Урал22006-26
2Ростов21104-34
3Спартак21103-24
4Арсенал21104-34
5Локомотив21103-24
6Крылья Советов21014-33
7Ахмат21011-33
8Зенит11002-13
9Краснодар21013-33
10ЦСКА21012-33
11Рубин10101-11
12Динамо10101-11
13Сочи10010-10
14Уфа20024-60
15Оренбург20022-40
16Тамбов20022-40
Теги
Российский футбол
Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу
Лихачев: сборной России по пляжному футболу еще надо прибавить, чтобы выйти на ЧМ
На отборочном турнире, который проходит в Москве, россияне выиграли все три матча на первом групповом этапе
Читать полностью