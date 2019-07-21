"Локомотив" одержал волевую победу над "Тамбовом" в матче второго тура РПЛ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 2:1 над "Тамбовом" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на стадионе "РЖД-Арена" в присутствии 10187 зрителей.
В составе московского клуба отличились португальский нападающий Эдер (31-я минута) и Владислав Игнатьев (33), у "Тамбова" гол забил Михаил Костюков (6). Эдер забил шестой мяч в 42-м матче РПЛ. Костюков забил первый мяч за "Тамбов" и десятый в 52-й встрече в РПЛ ("Амкар" - 37 матчей, 5 голов; "Енисей" - 13 матчей, 4 мяча, "Тамбов" - 2 матча, 1 гол). Голевой пас ему отдал нападающий Хызыр Аппаев, который провел 27-й матч в РПЛ и впервые отметился результативным действием.
В составе "Тамбова" в РПЛ дебютировал нигериец Мохаммед Усман, который был заменен на 25-й минуте, вместо него вышел 29-летний Данил Кленкин, дебютировавший в РПЛ. На 46-й минуте вместо Игнатьева вышел нападающий Федор Смолов. На 71-й минуте поле из-за травмы покинул игрок "Тамбова" Антон Килин, вместо него вышел Иван Маркелов.
Главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину во втором тайме была показана желтая карточка.
"Локомотив" и "Тамбов" встречались впервые в истории. Матч обслуживала бригада во главе с Станиславом Васильевым из Ижевска.
"Локомотив" набрал четыре очка после двух матчей и занимает пятое место. "Тамбов", не набрав очков, занимает последнее, 16-е место. В третьем туре "Локомотив" сыграет с московским ЦСКА 28 июля, "Тамбов" примет московский "Спартак" 27 июля.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|4
|Арсенал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|7
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|8
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|10
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|11
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|15
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|16
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0