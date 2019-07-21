Чужков оценил свою игру на тройку на групповом этапе отбора на ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков оценил свою игру на первом групповом этапе европейского квалификационного турнира к чемпионату мира - 2019 на тройку. Об этом вратарь, забивший на турнире два мяча, рассказал ТАСС в воскресенье после игры с командой Венгрии.

В заключительном, третьем матче первого группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира сборная России по пляжному футболу победила команду Венгрии со счетом 5:1, Чужков отличился на 14-й минуте встречи. Ранее голкипер россиян забил в матче с командой Германии. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Лучшие пять команд по итогам соревнований получат путевку на мировое первенство.

"Пока, думаю, играю на "троечку", нет предела совершенству. Иногда в обороне ребята допускают огрехи, но это надо искоренять, и все будет дальше нормально, - сказал Чужков. - В целом итоги положительные, хоть соперники и не самые сильные, но мы скорректировали, кто куда бежит, кто что должен делать, сыгрались".

Европейский квалификационный турнир включает в себя два групповых этапа, на первом россияне победили сборные Германии, Эстонии и Венгрии и заняли первое место в своем квартете. "Формат позволил немного размяться, потому что не только в нашей группе такие слабенькие соперники, но и у других тоже. На этом этапе постепенно набираешь форму к основной части турнира", - подчеркнул голкипер.

Соперник сборной России по стыковым матчам определится после жеребьевки. По итогам игр, которые пройдут 23 июля, среди победителей матчей будут сформированы две группы по четыре команды. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).