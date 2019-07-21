Тренер "Тамбова" не имеет претензий к футболистам команды после матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян не имеет претензий к игрокам своей команды после матча второго тура чемпионата России против "Локомотива". Об этом он сказал журналистам после матча в воскресенье.

Московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 2:1 над "Тамбовом" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на стадионе "РЖД-Арена" в присутствии 10187 зрителей.

"Трудно предъявить претензии к игрокам в этом матче, отличная самоотдача, все складывалось по плану, - сказал Григорян. - Мы также, как в Петербурге, в течение нескольких минут пропустили два мяча, нет никакой закономерности, но мы упускаем инициативу. Во втором тайме, возможно, "Локомотив" осознанно отдал инициативу, но я чувствовал, что мы можем сравнять счет, и игроки хотели этого".

"После второго пропущенного гола я увидел, что ребята заиграли так, как на тренировках, увидел настоящую команду, которая вышла не просто играть с "Локомотивом", а выигрывать. План на игру сработал очень быстро, мы забили так, как наигрывали, создали несколько опасных моментов. Я доволен календарем: мы только сыгрываемся, у нас в команде игроки 11 национальностей, мы потихоньку превращаемся в команду с точки зрения психологии, поэтому я доволен, что мы проводим первые три тура с топ-командами", - добавил Григорян.

"Тамбов", не набрав очков в двух матчах, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России. В третьем туре "Тамбов" примет на своем поле московский "Спартак" 27 июля.