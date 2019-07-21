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Футбол в России

Победа на классе. "Локомотив" оказался сильнее "Тамбова" в матче второго тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Эдер и Мурило Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Эдер и Мурило
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В воскресенье московский "Локомотив" проводил домашнюю игру второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом". Футболисты столичной команды при более чем 10 тыс. болельщиках одержали первую победу в чемпионате со счетом 2:1.

Игру в стартовом составе "Локомотива", как и в матче первого тура РПЛ против казанского "Рубина" (1:1), начал португальский форвард Эдер. Федор Смолов из-за повреждения пропустил предыдущую встречу и, возможно, находится не в лучших кондициях, поэтому главный тренер железнодорожников Юрий Семин отрядил в нападение именно Эдера. Португалец вместе с братьями Антоном и Алексеем Миранчуками с самого начала игры начал нагружать оборону гостей, атаки хозяев становились все более опасными и нацеленными, и тем неожиданней стал гол "Тамбова", который после ошибки защитника Ведрана Чорлуки забил на 6-й минуте полузащитник гостей Михаил Костюков.

После пропущенного мяча "Локомотив" активизировал атакующие действия, но долго не мог взломать защиту "Тамбова". Однако в середине тайма красно-зеленым удалась ударная двухминутка, во время которой Эдер и защитник Владислав Игнатьев, занявший место в полузащите, вывели железнодорожников вперед. Вторая половина встречи выдалась малозрелищной, с изобилием борьбы, и в такой игре не смог себя проявить вышедший на замену Смолов. В тягучей борьбе хозяева откровенно экономили силы и добились итоговой победы со счетом 2:1.

"Пропустили случайный гол, я не сомневался, что мы забьем и не один мяч. Второй тайм постояли, эмоций и энергии не было, но это начало сезона, игра на результат. Это нормальная история, только второй тур, все нормально, думаю, все свое забьем в более важных матчах", - прокомментировал игру в беседе с ТАСС председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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После матча Семин отметил, что игра с "Рубином" понравилась ему больше, чем матч против "Тамбова". "Первый матч с "Рубином" понравился, хотя в обороне было больше ошибок, чем я думал. Но игра была достаточно хорошей оба тайма. Сегодня, наоборот, в первом тайме додавили, и если бы не это, во втором нам было бы сложно", - отметил специалист.

Невыразительную игру показал лидер "Локомотива" Алексей Миранчук, отметившийся уже тремя голами на старте сезона. "Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать, - сказал футболист ТАСС. - Как сейчас кто-то сказал, победа получилась на классе, но немного валидольная. Но ничего, это старт сезона, главное - три очка, мастерство придет".

У тренера "Тамбова" претензий к игрокам нет

Главный тренер "Тамбов" Александр Григорян признался, что не имеет претензий к игрокам своей команды.

"Трудно предъявить претензии к игрокам в этом матче, отличная самоотдача, все складывалось по плану, - сказал он. - Мы также, как в Петербурге, в течение нескольких минут пропустили два мяча, нет никакой закономерности, но мы упускаем инициативу. Во втором тайме, возможно, "Локомотив" осознанно отдал инициативу, но я чувствовал, что мы можем сравнять счет, и игроки хотели этого".

Второй тайм наставнику гостей понравился. "После второго пропущенного гола я увидел, что ребята заиграли так, как на тренировках, увидел настоящую команду, которая вышла не просто играть с "Локомотивом", а выигрывать. План на игру сработал очень быстро, мы забили так, как наигрывали, создали несколько опасных моментов", - добавил он.

"Локомотив" счастлив, что Гилерме продлил контракт

Особое внимание на матче было приковано к Гилерме, который в пятницу продлил контракт с "Локомотивом" на три года. 33-летний голкипер, выступающий за московскую команду уже 12 лет, долго не мог договориться о новом соглашении, чем породил волну слухов о своем уходе.

"У меня были долгие переговоры с "Локомотивом", но я всегда был уверен в том, что в конце концов все будет успешно. Я был очень удивлен из-за того, что много писали про меня, было много неправды. Был ли я близок к переходу в "Спартак"? Нет, не был", - признался вратарь.

По словам Семина, ситуация с новым контрактом Гилерме никак не сказалась на команде. "Гилерме - один из тех, кто сегодня сыграл ровно и стабильно. Все, что было в воздухе, он взял, явных моментов не было, все забрал", - сказал тренер.

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Команда счастлива, что вратарь остался в "Локомотиве", заявил Игнатьев. "Вратарская позиция непростая, и что-то менять сложно, возможно, были бы проблемы. Человек остался, он заслужил этот контракт. Я его не уговаривал, это его личное дело, красавец, что договорился", - подчеркнул защитник.

Уже в третьем туре "Локомотив" встретится с ЦСКА, игра пройдет 28 июля. "Старт сезона тяжелый, "Локомотив" традиционно нелегко входит в сезон, но в этом году мы очки собираем - это главное. Посмотрим, следующий тур будет очень важным", - сказал после матча ТАСС генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе.

"Тамбов" же, потерпев два поражения на старте турнира, в следующем туре примет московский "Спартак". Игра пройдет в Саранске на "Мордовия-Арене", так как домашний стадион "Тамбова" не прошел лицензирование РПЛ.

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