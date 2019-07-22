Тренер Белофастов: восьмое место на ЧМ для футболистов - успех, для ватерполисток - провал

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Восьмое место на чемпионате мира для российских футболистов является успехом, а для лучших ватерполисток страны - это провал. Такое мнение журналистам после поражения в четвертьфинале турнира в Кванджу высказал тренер женской национальной команды по водному поло Андрей Белофастов.

"Считать ли это провалом? Решать нашей федерации. Восьмое место на чемпионате мира по футболу - это успех, но для нас, наверное, да, провал, потому что последние годы мы традиционно боролись за медали", - сказал Белофастов. "Действительно, непопадание в четверку лучших команд - неудача", - подчеркнул он.

Сборной России в матче с австралийками было по силам одержать победу, отметил специалист. "Мы не рассчитывали так сыграть, потому что команда была на ходу, функционально она хорошо подготовилась к чемпионату, нас не зря причисляли к фаворитом и ждали матча с командой США. Но мы проиграли по заслугам, особенно нас сегодня подвела реализация", - сказал тренер.

"Девочки молодцы, что сумели догнать соперниц, сравняли счет - 6:6, но команда Австралии все же сумела выйти в полуфинал, причем заслуженно", - добавил он, возложив ответственность за поражение на тренерский штаб сборной.

Под руководством главного тренера Александра Гайдукова и его помощника Белофастова сборная России завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.