Спортсмен из Адыгеи завершил забег на четверо суток без продолжительного сна

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Выпускник Института физкультуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета Виталий Диденко в 9:00 мск в понедельник завершил забег на четверо суток без продолжительного сна, чтобы установить мировой рекорд, сообщил ТАСС руководитель районного спорткомитета Гиагинского района Артур Тхайцуков.

Легкоатлет поставил задачу совершить забег на 96 часов без сна, поскольку никто ранее не бегал в течение такого времени. Забег Диденко, посвященный "всем, кто отчаялся и ищет мотивации", происходил в центральном парке станицы Гиагинской, откуда он родом.

"Виталий успешно финишировал: он бежал четверо суток - это более 90 часов, делая каждый час 10-минутный перерыв на массаж, перекус, принятие душа. Километраж забега не уточнялся: такой задачи мы не ставили. В первый день спортсмен почувствовал небольшое недомогание, и сотрудниками международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" ему было разрешено спать по полтора часа в сутки. Легкоатлет чувствует себя удовлетворительно, соответственно спортивному испытанию", - сказал руководитель районного спорткомитета.

Четырехсуточный марафон был зафиксирован на видеорегистратор и видеокамеры журналистами портала Российскийспорт.рф, также велась видеотрансляция и аудиозапись. После обработки видеозаписи будут переданы в "Интеррекорд" для подтверждения рекорда. Заявка Диденко международным агентством уже зарегистрирована. Как пояснил Тхайцуков, после оценки видеозаписи специалисты агентства сообщат о результате. Экспертиза займет примерно неделю.

"Легкоатлет из Адыгеи доказал, что невозможное возможно. Своим поступком, упорством Виталий продемонстрировал, что человеческие ресурсы при огромной силе воли, крепком характере, вере в себя просто безграничны", - сказала ТАСС главный редактор портала Жанна Айба, наблюдавшая за забегом.

Чем известен Диденко

В апреле 2019 года легкоатлет совершил трехдневный забег без сна, планируя побить мировой рекорд американца Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал за 80 часов без сна 560 км. Превзойти результат американца тогда не удалось: марафон он завершил с результатом 480 км, посчитав его разминкой для новых свершений. Все последние месяцы он усиленно тренировался.

Диденко профессионально занимается легкой атлетикой порядка 16 лет, является победителем международных и всероссийских соревнований, более трех лет готовился к установлению рекордов. В 2016 году он пробежал марафон с дистанцией 200 км за сутки, а год спустя финишировал на одной из самых сложных гонок в мире по триатлону Ironman: за 12 часов участники проплыли 4 км, проехали 180 км на велосипеде и пробежали классическую марафонскую дистанцию в 42,2 км. К финишу Диденко пришел одним из первых.