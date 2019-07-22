Покровская: США при желании могли бы добиться включения микст-дуэтов синхронистов в ОИ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. США при желании могли бы добиться включения соревнований смешанных дуэтов в синхронном плавании в олимпийскую программу. Такое мнение в интервью ТАСС высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

"До русских пока никто не добрался". Татьяна Покровская — о победах в синхронном плавании

"Думаю, что они [американцы] пролоббировали бы микст-дуэты, - сказала Покровская. - Но мне кажется, что еще рановато для этой дисциплины. На сегодня четыре дуэта стали ближе к спорту, но все равно еще не на уровне женского синхронного плавания. А остальные страны еще толком даже не развивали ее".

Олимпийские медали в синхронном плавании впервые были разыграны на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе, тогда американская команда доминировала в этом виде спорта.

Первыми чемпионами мира в микст-дуэтах в 2015 году стали американцы Билл Мэй и Кристина Джонс, однако после спортсмены США в смешанных соревнованиях по синхронному плаванию не побеждали. Самым титулованным синхронистом мира является российский спортсмен Александр Мальцев, на счету которого четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира.

Покровская возглавила сборную России в 1998 году, с тех пор российская команда победила на всех крупных стартах в олимпийских дисциплинах.