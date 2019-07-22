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Лига чемпионов

"Краснодар" сыграет с "Порту" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Первая встреча пройдет 6 или 7 августа в Краснодаре, ответная - 13 августа в Порту
Описание
© EPA-EFE/CYRIL ZINGARO

НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальским "Порту". Жеребьевка прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

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Первый матч пройдет 6 или 7 августа в Краснодаре, ответный - 13 августа в Порту.

"Краснодар" был в числе несеяных в группе команд так называемого Пути представителей лиг. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации, проигравший продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

"Краснодар" занял третье место по итогам чемпионата России в прошедшем сезоне, клуб, образованный в 2008 году, впервые будет играть в Лиге чемпионов.

"Порту" занял второе место в чемпионате Португалии по итогам прошлого сезона. "Краснодар" ни разу не играл с командами из Португалии в официальных матчах.

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