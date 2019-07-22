Представление "Туна" - соперника "Спартака" по третьему раунду квалификации Лиги Европы

ТАСС, 22 июля. Швейцарский "Тун" стал соперником московского "Спартака" по третьему квалификационному раунду Лиги Европы по футболу. Первый матч красно-белые проведут в гостях 8 августа, ответная встреча в Москве состоится 15 августа.

"Тун" был основан в 1898 году. С 1946 года клуб стабильно выступал во втором по силе дивизионе швейцарского чемпионата, команда получила повышение в классе в 2002 году, с тех пор она играет в элите, за исключением двух сезонов - 2008/09 и 2009/10, которые провела во втором по классе дивизионе. Лучшим достижением швейцарцев являются серебряные медали в национальном чемпионате (2004/05), также клуб дважды становился финалистом Кубка Швейцарии (1955, 2019).

"Тун" не имеет богатого опыта выступления в еврокубках. В 2005 году команда дошла до группового этапа Лиги чемпионов, обыграв украинское "Динамо" (Киев) во втором квалификационном раунде (2:2, 1:0) и шведский "Мальмё" (1:0, 3:0) - в третьем. Швейцарцы играли в группе B вместе с английским "Арсеналом", чешской "Спартой" и голландским "Аяксом" и заняли третье место, получив право на участие в 1/16 финала Кубка УЕФА, где по сумме двух встреч уступили немецкому "Гамбургу" (1:0, 0:2), участие в плей-офф Кубка УЕФА является лучшим достижением "Туна" в еврокубках. В последний раз клуб участвовал в еврокубках в 2013 году, "Тун" занял последнее место в группе G Лиги Европы.

"Спартак" ни разу не встречался с "Туном", при этом красно-белые 13 раз играли с швейцарскими командами. Шесть раз москвичи играли против "Базеля" (две победы, одна ничья, три поражения), также спартаковцы выходили на поле против "Люцерна" (победа и ничья), "Сьона" (две победы), "Цюриха" (победа) и "Санкт-Галлена" (ничья и поражение).

Непростой клуб для "Спартака"

Главную угрозу для "Спартака" стоит ждать от 29-летнего сербского нападающего Деяна Соргича, который в последних пяти встречах, включая одну официальную игру в чемпионате Швейцарии, забил четыре гола. В прошлом сезоне Соргич забил 15 мячей в 33 матчах и стал вторым в списке бомбардиров сезона-2018/19 национального чемпионата.