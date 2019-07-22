Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /ТАСС/. Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы. Жеребьевка прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний. Первые матчи пройдут 8 августа, ответные - 15 августа. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации, а проигравший завершит выступление на международной арене в сезоне-2019/20.
Все пары третьего квалификационного раунда выглядит следующим образом:
"Норчёпинг" (Швеция)/"Лиепая" (Латвия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)/"Кайрат" (Казахстан);
"Торино" (Италия)/"Дебрецен" (Венгрия) - "Шахтер" (Белоруссия)/"Эсбьерг" (Дания);
"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Плзень, Чехия)/"Олимпиакос" (Греция);
"Аустрия" (Вена, Австрия)/"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Аполлон" (Кипр);
"Габала" (Азербайджан)/"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Фейенорд" (Нидерланды);
"Легия" (Польша)/"Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия);
"Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Москва, Россия);
"Локомотив" (Болгария)/"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Страсбур" (Франция)/"Маккаби" (Хайфа, Израиль);
"Ени Малатьяспор" (Турция)/"Олимпия" (Словения) - "Коннах Куэй Номадс" (Уэльс)/"Партизан" (Сербия);
"Пюник" (Армения)/"Яблонец" (Чехия) - "Вулверхэмптон" (Англия)/"Крусейдерс" (Северная Ирландия);
"Алашкерт" (Армения)/"Стяуа" (Румыния) - "Млада-Болеслав" (Чехия)/"Ордабасы" (Казахстан);
"Митьюлланд" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия)/"Прогрес" (Люксембург);
АЗ (Нидерланды)/"Хеккен" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина);
АЕК (Кипр)/"Левски" (Болгария) - "Гент" (Бельгия)/"Вииторул" (Румыния);
"Легия" (Варшава, Польша)/КуПС (Финляндия) - "ДАК 1904" (Словакия)/"Атромитос" (Греция);
"Штурм" (Австрия)/"Хёугесунн" (Норвегия) - ПСВ (Нидерланды)/"Базель" (Швейцария);
"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия)/"Чихура" (Грузия);
"Вентспилс" (Латвия)/"Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Женесс" (Люксембург)/"Витория Гимарайнш" (Португалия);
"МОЛ Види" (Венгрия)/"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Флора" (Эстония)/"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия);
"Домжале" (Словения)/"Мальмё" (Швеция) - "Утрехт" (Нидерланды)/"Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина);
ЦСКА (Болгария)/"Осиек" (Хорватия) - "Будучность" (Черногория)/"Заря" (Украина);
"Арсенал" (Тула, Россия) / "Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней Иегуда" (Израиль);
"Люцерн" (Швейцария)/"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Эспаньол" (Испания)/"Стьярнан" (Исландия)
"Спарта" (Прага, Чехия) - "Трабзонспор" (Турция);
"Гонвед" (Венгрия)/"Университатя" (Румыния) - АЕК (Греция).