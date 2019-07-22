РПЛ в среду примет решение о проведении матча "Оренбург" - "Зенит" на стадионе "Газовик"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) в среду примет решение о проведении матча третьего тура между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом" на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

Ранее стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. Игра с "Зенитом", которая пройдет 28 июля, станет для "Оренбурга" первым домашним матчем в новом сезоне.

"Сейчас там работает комиссия, она проверит все недочеты, которые были замечены до этого. Если все недостатки устранены, то матч состоится на "Газовике". Завтра будет принято решение", - сказал Пышкин.

Ранее президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил ТАСС, что матч с "Зенитом" пройдет на "Газовике".

На старте чемпионата России "Оренбург" проиграл в гостях "Ростову" и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2. В активе "Зенита" две победы - над "Тамбовом" дома (2:1) и в гостях над "Сочи" (2:0).