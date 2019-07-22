РФС найдет ответы. Во вторник пройдет совещание по инциденту после матча в Ростове

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) во вторник проведет совещание, на котором будет обсуждаться инцидент со стычкой болельщиков московского "Спартака" и сотрудников ОМОНа после матча с "Ростовом". РФС направил запросы для получения информации в "Ростов", руководству "Ростов-Арены", а также в правоохранительные органы Ростова-на-Дону.
Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Спартаком", который завершился 20 июля со счетом 2:2, запомнился любителям футбола не только самой игрой, но и инцидентом, который произошел после матча. Организаторы долгое время не выпускали из подтрибунного помещения болельщиков из фанатского сектора "Спартака", поскольку в это время стюарды пытались выявить нарушителей, использовавших пиротехнику на трибуне во время матча, полиция принимала необходимые меры для задержания нарушителей. Растущее напряжение в толпе переросло в стычку болельщиков с сотрудниками ОМОНа. Пресс-служба управления Росгвардии по региону сообщила о том, что задержания произошли из-за использования файеров и петард, а также из-за драки с контролером-распорядителем, сотрудники ОМОНа были привлечены для предотвращения развития конфликтной ситуации..
Болельщики были возмущены тем, что нарушителей задерживали не на самой трибуне, а в подтрибунном помещении, давка в узком помещении вызвала недовольство в толпе. Однако, согласно заявлению заместителя главы департамента по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Сафонова, у полиции есть особые инструкции насчет задержания болельщиков на стадионе, и задержания зачастую проходят именно в подтрибунном помещении. Вопрос, подчеркнул Сафонов, заключается в другом: почему до этого таких случаев не было, а в этот раз такой инцидент произошел.
На следующий день после игры "Спартак" заступился за своих болельщиков, выразив недовольство действиями правоохранительных органов в отношении болельщиков красно-белых. Клуб призвал РПЛ разобраться в случившемся эпизоде, несмотря на то, что лига поддержала действия полиции. После этого РПЛ опубликовала новое заявление, в котором говорилось, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами лига продолжит проверку случившегося.
Маски стюардов
Недовольство среди болельщиков в социальных сетях было вызвано не только действиями ОМОНа и неорганизованным задержанием нарушителей, но и странным поведением стюардов на стадионе. Некоторые сотрудники стадиона надели маски на лица и работали в таком виде в течение матча. Согласно регламенту РПЛ, всем болельщикам запрещено скрывать свои лица под масками на трибунах. "В регламенте не прописано, что стюарды не имеют права скрывать свое лицо", - отметил Сафонов.
По словам Сафонова, РПЛ никак не ожидала, что сотрудники стадиона когда-либо будут надевать на себя маски, и поэтому в регламенте они этот момент не прописывали. Один из главных вопросов, который есть у лиги перед "Ростовом", связан именно с поведением стюардов на стадионе. Сафонов также сказал, что РПЛ рассмотрит вариант внесения изменений в регламент, которые будут запрещать стюардам скрывать свои личности.
РПЛ начинает проводить серьезную проверку и не торопится с выводами, так как на данный момент лига не имеет достаточно информации. Совместно с РФС лига намерена разобраться в ситуации досконально и принять все необходимые изменения и меры, которые предотвратят подобные случаи на матчах чемпионата России. РПЛ намерена сотрудничать с представителями правоохранительных органов для принятия самого приемлемого решения для всех.
Егоров поддержал Левникова
Несмотря на широкое обсуждение данного инцидента в различных СМИ и социальных сетях, "Ростов" не торопится делать официальные заявление о случившемся. Возмущение у клуба вызвала пока только работа главного арбитра встречи Кирилла Левникова, после игры на своей странице в соцсетях ростовчане разместили видеоролик со спорными эпизодами матча, которые, по мнению клуба, Левников трактовал в пользу "Спартака". Клуб официально обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить Левникова от работы главным арбитром.
Егоров пока отказался давать оценку работе Левникова, но принял во внимание обращение "Ростова", в понедельник пришло официальное письмо от клуба в РФС. Он отметил, что пока не может дать ответа насчет отстранения Левникова, так как необходимо заключение экспертной комиссии РФС (которую возглавляет отец Левникова Николай) после которого Егоров сможет принять решение. Также глава департамента судейства ответил на заявления "Ростова" о том, что Егоров не вышел на контакт с клубом в прошлый раз, когда ростовчане обращались к нему с просьбой отстранить Вячеслава Безбородова, который обслуживал матч со "Спартаком" в апреле 2019 года. По словам Егорова, "Ростов" не получил от него ответа, так как в РФС не приходило официальное письмо от клуба.
Судя по оценке отдельных эпизодов матча, которые вызвали недовольство у "Ростова", Егоров, скорее, поддерживает в решениях своего коллегу Левникова, нежели выражает солидарность ростовчанам. Глава департамента судейства признал ошибку Левникова в том, что полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев должен был получить вторую желтую карточку в концовке матча. Однако же в других спорных эпизодах, которые вызвали сомнения у "Ростова", Егоров поддерживал решения Левникова, как например, в случае с назначением 11-метрового в ворота ростовчан, который реализовал Луис Адриано.
"Ростов" ждет решения об отстранении Левникова, в то время как все остальные ждут заявления от клуба об инциденте в подтрибунном помещении. Также большие надежды возлагаются на РФС, который будет прорабатывать все меры для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.