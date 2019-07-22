РФС найдет ответы. Во вторник пройдет совещание по инциденту после матча в Ростове

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) во вторник проведет совещание, на котором будет обсуждаться инцидент со стычкой болельщиков московского "Спартака" и сотрудников ОМОНа после матча с "Ростовом". РФС направил запросы для получения информации в "Ростов", руководству "Ростов-Арены", а также в правоохранительные органы Ростова-на-Дону. Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Спартаком", который завершился 20 июля со счетом 2:2, запомнился любителям футбола не только самой игрой, но и инцидентом, который произошел после матча. Организаторы долгое время не выпускали из подтрибунного помещения болельщиков из фанатского сектора "Спартака", поскольку в это время стюарды пытались выявить нарушителей, использовавших пиротехнику на трибуне во время матча, полиция принимала необходимые меры для задержания нарушителей. Растущее напряжение в толпе переросло в стычку болельщиков с сотрудниками ОМОНа. Пресс-служба управления Росгвардии по региону сообщила о том, что задержания произошли из-за использования файеров и петард, а также из-за драки с контролером-распорядителем, сотрудники ОМОНа были привлечены для предотвращения развития конфликтной ситуации..

Болельщики были возмущены тем, что нарушителей задерживали не на самой трибуне, а в подтрибунном помещении, давка в узком помещении вызвала недовольство в толпе. Однако, согласно заявлению заместителя главы департамента по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Сафонова, у полиции есть особые инструкции насчет задержания болельщиков на стадионе, и задержания зачастую проходят именно в подтрибунном помещении. Вопрос, подчеркнул Сафонов, заключается в другом: почему до этого таких случаев не было, а в этот раз такой инцидент произошел. На следующий день после игры "Спартак" заступился за своих болельщиков, выразив недовольство действиями правоохранительных органов в отношении болельщиков красно-белых. Клуб призвал РПЛ разобраться в случившемся эпизоде, несмотря на то, что лига поддержала действия полиции. После этого РПЛ опубликовала новое заявление, в котором говорилось, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами лига продолжит проверку случившегося. Маски стюардов Недовольство среди болельщиков в социальных сетях было вызвано не только действиями ОМОНа и неорганизованным задержанием нарушителей, но и странным поведением стюардов на стадионе. Некоторые сотрудники стадиона надели маски на лица и работали в таком виде в течение матча. Согласно регламенту РПЛ, всем болельщикам запрещено скрывать свои лица под масками на трибунах. "В регламенте не прописано, что стюарды не имеют права скрывать свое лицо", - отметил Сафонов. По словам Сафонова, РПЛ никак не ожидала, что сотрудники стадиона когда-либо будут надевать на себя маски, и поэтому в регламенте они этот момент не прописывали. Один из главных вопросов, который есть у лиги перед "Ростовом", связан именно с поведением стюардов на стадионе. Сафонов также сказал, что РПЛ рассмотрит вариант внесения изменений в регламент, которые будут запрещать стюардам скрывать свои личности.