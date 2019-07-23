Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на Кубке мира

ТАСС, 23 июля. Центровой сборной России Тимофей Мозгов не примет участия в Кубке мира по баскетболу в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Сборная России 22 июля начала подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года в Новогорске. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру.

"К сожалению, в этом году национальной команде не поможет центровой Тимофей Мозгов", - говорится в сообщении.

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.