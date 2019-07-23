Отец Нурмагомедова считает Макгрегора посредственным бойцом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор в настоящий момент является посредственным бойцом. Такое мнение в интервью ТАСС высказал отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб будет драться с сильнейшими, а не сидеть на троне

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом осенью прошлого года. После завершения поединка в зале началась потасовка, которая привела к дисквалификациям обоих спортсменов.

"Ему интересно зарабатывать деньги, ему можно и не драться, - сказал Нурмагомедов. - Но он не может сейчас терпеть то, что происходит в UFC. Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно".

"На Ближнем Востоке к нему интерес и вовсе только негативный. За его выходки, за оскорбление религии, за оскорбление семьи, государственности. Для него на первом месте стоит заработок, и я думаю, что он на вторых позициях", - добавил собеседник агентства, отметив, что Макгрегор будет в безопасности в случае приезда в Абу-Даби, где 7 сентября пройдет поединок Нурмагомедов - Дастин Порье.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что Макгрегор может провести следующий бой в начале 2020 года.