Отец Нурмагомедова считает, что борьба с медведем в детстве пошла на пользу его сыну

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Борьба против медведя пошла на пользу чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Такое мнение в интервью ТАСС высказал отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в детстве боролся с медведем. Данный видеоролик неоднократно появлялся в различных соцсетях, а некоторые пользователи подвергали спортсмена критике.

"Разве те, кто критикует, больше любят Хабиба, чем его отец? Нет, конечно. Я его ценю больше, чем кто-либо. Я проверял на каком-то этапе его характер, его отношение к медведю", - сказал Нурмагомедов-старший.

"Единственное, что Хабиб тогда сказал, что медведь кусается, - продолжил специалист. - Я ответил ему, чтобы тоже кусался, это была проверка. Если бы даже была царапина или укус, это можно было исправить. Это был маленький медвежонок, а не большой хищник, медведь ведь тоже умел бороться и не хотел проигрывать".

Нурмагомедов ближайший поединок проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.