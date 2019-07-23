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ММА

Отец Хабиба Нурмагомедова пока не планирует получать американскую визу

Его виза была ранее аннулирована

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов пока не планирует подавать документы на американскую визу. Об этом Нурмагомедов-старший рассказал в интервью ТАСС.

Американская виза Абдулманапа Нурмагомедова была аннулирована. После этого он несколько раз получал отказ в консульстве в выдаче новой визы. Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет против американца Дастина Порье 7 сентября в Абу-Даби.

"Пока даже не думал об этом, - сказал он. - Зачем я буду дергаться, если турнир в Эмиратах? Я туда могу без визы поехать. У меня есть шенген, могу свободно перемещаться по Европе".

"А американская виза... Ведь и Хабибу когда-то отказывали, но потом дали. Сейчас он поехал в США на сборы и будет готовиться там, ребята из команды и тренер Хавьер Мендес помогают ему", - добавил Нурмагомедов-старший.

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