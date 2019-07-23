Отец Хабиба Нурмагомедова считает, что бой сына собрал бы в "Лужниках" 100 тыс. человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов соберет 100 тыс. зрителей в случае проведения боя в "Лужниках". Такое мнение в интервью ТАСС высказал отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб будет драться с сильнейшими, а не сидеть на троне

"Если провести бой в "Лужниках" весной или летом, будет примерно 100 тысяч зрителей, Хабиб соберет полную арену, - сказал он. - Если это будет Сен-Пьер, Фергюсон или Конор [Макгрегор], ну или если будет готов приехать Флойд Мэйуэзер. Россия может организовать любой турнир на самом высоком уровне, почему бы не подарить болельщикам то, что они заслужили?"

Ранее Федерация бокса России предлагала Нурмагомедову провести боксерский поединок на Большой спортивной арене "Лужники". Нурмагомедов ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.