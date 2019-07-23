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Футбол в России

Решение об отстранении Левникова будет приниматься без главы судейского комитета РФС

После матча второго тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" представители ростовского клуба обратились в РФС с просьбой отстранить от работы главного арбитра этой встречи Кирилла Левникова
Арбитр Кирилл Левников Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Арбитр Кирилл Левников
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и глава экспертной комиссии РФС Николай Левников не примет участия в заседании экспертной комиссии по оцениванию работы его сына Кирилла на матче "Ростов" - "Спартак". Об этом Левников заявил ТАСС.

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Матч второго тура чемпионата России сезона-2019/20 между "Ростовом" и "Спартаком" прошел 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился вничью (2:2). После игры "Ростов" обратился к главе судейства и инспектирования РФС Александр Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить от работы главного арбитра матча Кирилла Левникова. В понедельник Егоров сообщил журналистам, что примет решение по Левникову после заседания экспертной комиссии.

"Я не буду принимать участия в заседании экспертной комиссии. Сначала секретарь комиссии раздаст все документы членам комиссии, они их проанализируют и сделают выводы по ним, отправят свои решения секретарю обратно. Затем секретарь вынесет общее решение и отправит его в "Ростов", - сказал Левников.

Ранее был отстранен от работы Владимир Москалев, обслуживавший матч первого тура между "Спартаком" и "Сочи" (1:0).

После двух матчей "Спартак" занимает пятое место, имея в активе четыре очка, "Ростов" расположился на две строчки выше с таким же количеством очков. В следующем туре 27 июля "Спартак" в гостях сыграет с "Тамбовом", а днем позже "Ростов" проведет гостевую встречу против тульского "Арсенала".

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