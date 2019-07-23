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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Пловец Пригода вышел в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира

Для этого ему пришлось провести дополнительный заплыв с Тобиасом Бьергом из Дании

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода выступит в финале на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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В полуфинале 23-летний россиянин показал восьмой результат - 27,08 секунды, с таким же временем дистанцию проплыл датчанин Тобиас Бьерг. В результате был назначен переплыв, в котором победил Пригода (27,09), датчанин показал время 27,16 секунды. Еще один россиянин, Андрей Николаев, показал 11-й результат и не сумел выйти в финал.

Пригода является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2017 года (100 м брассом и комбинированная эстафета 4 по 100 м), четырехкратным чемпионом мира на короткой воде, двукратным чемпионом Европы на короткой воде в 2017 году (200 м брасс и комбинированная эстафета 4 по 50 м) и двукратным победителем Универсиады-2019 (50 м и 200 м брассом).

Всего в плавании россияне за три соревновательных дня завоевали пять медалей - четыре серебряные и одну бронзовую. В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-2-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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