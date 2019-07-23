Юлия Ефимова стала второй в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

27-летняя россиянка показала результат 1 минута 5,49 секунды. Заплыв выиграла американка Лили Кинг (1.04,93), третье место заняла итальянка Мартина Карраро (1.06,36). После финиша Ефимова и Кинг поздравили друг друга.

Ефимова вышла в финал с лучшим временем. Россиянка Анна Белоусова стала 13-й в полуфинальном заплыве и не смогла пробиться в финал.

Ефимова является двукратным серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года (100 м и 200 м брассом) и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне 2012 года (200 м брассом). Также она пять раз побеждала на чемпионатах мира, семь раз становилась серебряным и три раза бронзовым призером. Она является семикратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой Европы на короткой воде и четырехкратной победительницей Универсиады в Казани 2013 года. Кинг - двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная победительница чемпионатов мира.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-2-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.