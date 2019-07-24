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ЧМ-2019 по фехтованию

Рапиристка Дериглазова призналась, что подготовка к ЧМ психологически далась ей сложно

Спортсменка впервые на чемпионате мира смогла выиграть две золотые медали
Инна Дериглазова EPA/FILIP SINGER
Описание
Инна Дериглазова
© EPA/FILIP SINGER

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира рапиристка Инна Дериглазова пережила проигрыш на чемпионате мира - 2018 в китайском Уси как трагедию, поэтому подготовка к аналогичному турниру в Будапеште психологически далась ей непросто. Об этом олимпийская чемпионка рассказала в интервью ТАСС.

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Дериглазова впервые на чемпионате мира в Будапеште смогла выиграть две золотые медали - и в личном, и в командном турнире.

"То поражение в Уси было для меня трагедией, не боюсь этого слова. Ничего из того, к чему я так стремилась, ради чего столько работала, не получилось - ни в личных, ни в командных соревнованиях. Значит нужно было начинать новый год с нуля - все отбросить, все забыть и работать", - рассказала рапиристка.

"Я долго переживала, копалась в себе - почему было так, а не иначе. Старалась тренироваться еще больше, но боялась - а вдруг опять не получится? Выступая в течение года, при этом успешно, как и в прошлом году, и загнуться на главном старте? Я больше всего этого боялась", - сказала Дериглазова.

Спортсменка рассказала, что ей удалось справиться с волнением на нынешнем чемпионате мира. "За два дня я стала переживать и нервничать, ведь уже знала сетку, знала, что и как будет. Но я преодолела себя - удалось себя держать в руках, не распыляться, не нервничать, не спешить, а контролировать каждый укол", - поделилась 29-летняя спортсменка.

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