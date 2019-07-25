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ММА

Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных спортсменов РФ 2019 года по версии Forbes

Второе место в рейтинге занял Александр Овечкин, на третьей строчке расположился Артем Дзюба
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 25 июля. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных спортсменов России по версии журнала Forbes за 2019 год. Рейтинг опубликован на сайте издания.

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Он же стал первым в объединенном рейтинге 40 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Рейтинг был составлен исходя из двух факторов: доходов звезд за год и их популярности, которая зависит от упоминаний в СМИ, запросов в поисковых системах и количества подписчиков в соцсетях.

Доход 30-летнего Нурмагомедова составил $11,5 млн, в то время как количество его подписчиков в Instagram равно 15,4 млн. 

Второе место в списке самых успешных спортсменов занимает хоккеист Александр Овечкин (3-е место в общем рейтинге), на третьем месте идет футболист Артем Дзюба (9). В топ-9 также вошли теннисистка Мария Шарапова (11), футболист Игорь Акинфеев (15), хоккеист Никита Кучеров (16), теннисист Карен Хачанов (20), фигуристки Алина Загитова (33) и Евгения Медведева (40).

В прошлогоднем рейтинге первое место занимал Овечкин, вторым и третьим в списке спортсменов были хоккеисты Евгений Малкин (8) и Евгений Кузнецов (13) соответственно.

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