Протест Кинг отклонен, Ефимова выступит на 200 м брассом на ЧМ без главной конкурентки

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация плавания (FINA) отклонила протест двукратной олимпийской чемпионки американки Лилли Кинг на дисквалификацию за нарушение правил в предварительном заплыве на чемпионате мира в Кванджу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FINA.

Основная соперница Ефимовой на дистанции 200 м брассом Кинг дисквалифицирована на ЧМ

Таким образом, россиянка Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом выступит без основной конкурентки, которой принадлежит лучшее время в сезоне.

"Дисквалификация осталась в силе", - сообщили в пресс-службе FINA.

Результат Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для таких стилей плавания как брасс и баттерфляй.

22-летняя американка во вторник в Кванджу опередила пятикратную чемпионку мира Ефимову на дистанции 100 м брассом. На турнир спортсменки еще будут бороться за медали на дистанции 50 м, финал на которой состоится в воскресенье, 28 июня.

Финал женской 200-метровки пройдет в пятницу, Ефимова уже вышла в полуфинал соревнований.