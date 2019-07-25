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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Протест Кинг отклонен, Ефимова выступит на 200 м брассом на ЧМ без главной конкурентки

Результат американской спортсменки в предварительном заплыве был аннулирован
Лилли Кинг EPA/TIBOR ILLYES
Описание
Лилли Кинг
© EPA/TIBOR ILLYES

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация плавания (FINA) отклонила протест двукратной олимпийской чемпионки американки Лилли Кинг на дисквалификацию за нарушение правил в предварительном заплыве на чемпионате мира в Кванджу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FINA.

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Таким образом, россиянка Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом выступит без основной конкурентки, которой принадлежит лучшее время в сезоне.

"Дисквалификация осталась в силе", - сообщили в пресс-службе FINA.

Результат Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для таких стилей плавания как брасс и баттерфляй.

22-летняя американка во вторник в Кванджу опередила пятикратную чемпионку мира Ефимову на дистанции 100 м брассом. На турнир спортсменки еще будут бороться за медали на дистанции 50 м, финал на которой состоится в воскресенье, 28 июня.

Финал женской 200-метровки пройдет в пятницу, Ефимова уже вышла в полуфинал соревнований.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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