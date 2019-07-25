Васькина морально была готова бороться за медаль ЧМ по плаванию, несмотря на юный возраст

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Васькина, которой 30 июля исполнится 17 лет, морально была готова к выступлению в финале на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира в Кванджу. Об этом она рассказала журналистам в четверг после завоевания бронзы.

Россиянку сумели обойти только 24-летняя американка Оливия Смолига и 28-летняя бразильянка Этьен Медейрос.

"У меня уже здесь был финал на 100-метровке, поэтому я понимала, что такое выступать в решающем заплыве. - сказала Васькина. - Ощущалась только нехватка опыта, особенно на "сотне". Волновалась, не осознавала происходящее в той мере, в которой должно быть".

Спортсменка считает, что такие истории позволяют еще верить в сказки. "К Гарри Поттеру отношусь душевно. Я не в том возрасте, чтобы расти на его книгах - росла на фильмах, книги прочитала уже потом", - рассказала она, заметив, что из всех университетов хотела бы попасть в Хогвартс (учебное заведение волшебников из вселенной "Гарри Поттера" - прим. ТАСС).