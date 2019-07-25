Эксперт: "Арсенал" учел ошибки "Уфы" перед дебютом в Лиге Европы

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Арсенал" перед дебютом в Лиге Европы учел ошибки "Уфы", которая в сезоне-2018/19 впервые сыграла на международной арене, а по итогам чемпионата России избежала вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), только обыграв в стыковых матчах "Томь" (2:0 - дома, 0:1 - на выезде). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Сергей Кирьяков.

"Арсенал" дебютирует в Лиге Европы в четверг матчем второго отборочного раунда против азербайджанского "Нефтчи". Начало игры - 20:00 мск. Ответная встреча состоится в Баку 1 августа.

"Первый матч в истории тульского футбола на таком уровне - сегодня и зрители будут, и игроки выйдут с соответствующим настроением, - сказал Кирьяков. - Все ждут победы, в том числе и я. "Арсенал" неплохо стартовал, показав, что даже после ухода ведущих игроков, которые определяли лицо команды в прошлом сезоне, может играть. Два матча подтвердили, что все не так плохо и надо держать ту планку, которую команда задала сама себе".

"В прошлом сезоне Резиуан Мирзов, Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев делали игру, - признал Кирьяков. - Конечно, сразу же тяжело их заменить, но мы видим, что в двух первых турах команда забила четыре мяча. "Арсенал" прилично обновляется в каждом сезоне, сейчас пришел румын Александру Тудорие, вернулся Горан Чаушич. Плюс, Эванс Кангва уже второй сезон играет".

"Сегодня матч будет другого уровня, но хочется, чтобы "Арсенал" выиграл и сделал себе задел перед ответной встречей. Думаю, прошлогодний опыт "Уфы" должен быть проанализирован "Арсеналом". Руководители - футбольные люди, они понимают, что тяжело играть на три фронта, в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге Европы. Думаю, ошибки "Уфы" были учтены, ее опыт был использован и такое не повторится", - резюмировал специалист.

Кирьяков работал в "Арсенале" с 2016 по 2017 год. Под его руководством туляки заняли 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и сохранили прописку в премьер-лиге, по сумме двух стыковых матчей обыграв "Енисей" (1:2 - на выезде, 1:0 - дома).