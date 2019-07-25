Шишин: сборная РФ по пляжному футболу не испытала проблем в матче с азербайджанцами

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Победа над сборной Азербайджана далась команде России по пляжному футболу без проблем. Об этом после матча журналистам заявил игрок российской команды Дмитрий Шишин.

В четверг сборная России в матче второго группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2019 года обыграла команду Азербайджана со счетом 6:0. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

"Мы понимали, что азербайджанцы - это не швейцарцы (в среду россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 9:3 - прим. ТАСС), проиграть мы могли только сами себе, но ребята - молодцы, понимали всю ответственность, нужно было обязательно побеждать. Не сказал бы, что были проблемы, забили важные и нужные голы в первом периоде, они позволили нам руководить игрой и выиграть ее. Процентов 90, что мы досрочно выйдем на чемпионат мира, прошлый мундиаль мы пропустили и здесь хотели доказать, что достойны поехать в Парагвай", - заявил Шишин.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Испании 26 июля. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).